فرنسا: رد الاتحاد الأوروبي على ترامب قد يشمل شركات التكنولوجيا الكبرى

قال وزير المالية الفرنسي إريك لومبار إن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يشمل تنظيم استخدام بيانات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال لومبار في مقابلة نشرتها صحيفة "جيه دي دي" في ساعة متأخرة من اليوم: "لدينا عدة أدوات على المستوى الأوروبي، تنظيمية ومالية وجمركية".

وأضاف: "على سبيل المثال، يمكننا أن نعزز متطلبات بيئية معينة أو ننظم استخدام البيانات التي تنتجها شركات رقمية معينة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن رسوم شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك رسوم بنسبة 20 % على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهوده لإعادة تنظيم نظام التجارة العالمي.

وتعهد التكتل، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالانتقام بإجراءات مضادة إذا تطلب الأمر، بما في ذلك عن طريق رسومها الجمركية و هئياتها الضريبية واستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية.