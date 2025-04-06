هل اعترفت جوجل أخيرا بـ«احتلال» الجيش الإسرائيلي؟

منذ بدء حرب الإبادة على غزة، زادت شركات التكنولوجيا العملاقة من دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها، خاصة تقنية الذكاء الاصطناعي؛ التي أدت إلى سقوط آلاف الجرحى والشهداء على مدار الأشهر الماضية.

وتعد «جوجل» من أبرز الداعمين لجيش الاحتلال، ففي فبراير الماضي كشفت وثائق نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» أن الشركة سارعت إلى بيع أدوات الذكاء الاصطناعي لجيش الاحتلال بعد عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر لعام 2023.

وتشير الوثائق، الصادرة عن قسم السحابة في جوجل، إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية أرادت بشكل عاجل توسيع استخدامها لخدمة جوجل المسماة Vertex، والتي تتيح للعملاء تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي في قواعد بياناتهم.

وحتى قبل اندلاع الحرب على غزة، استمرت «جوجل» في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي وبرامج المراقبة الواسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب مشروع «نيمبوس»، الذي بلغت قيمة عقده 1.2 مليار دولار.

وبموجب العقد، تم اختيار خدمة شركة جوجل (Google Cloud Platform) وخدمة أمازون (Amazon Web Services)، لتزويد الوكالات الإسرائيلية الأمنية بخدمات الحوسبة «السحابية» (Cloude)، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

لكن ما لفت نظرنا هو تغيير موقع Google Translate للتعبيرات المستخدمة في تدوينات نشرها المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني، عقب استئناف الهجمات الوحشية الإسرائيلية، فكانت المرة الأولى التي تتحول فيها كلمات مثل Israeli Forces إلى «قوات الاحتلال الإسرائيلي» عند ترجمتها إلى العربية، فهل اعترفت جوجل أخيرا بـ«احتلال» الجيش الإسرائيلي؟

في «الشروق» قررنا أن نبدأ رحلة تعقب لنحاول أن نفهم سبب التغير المفاجئ في موقع ترجمة Google، واعتمد بحثنا بالأساس على أخبار منشورة منذ استئناف حرب الإبادة في الـ18 من مارس الماضي، في مجموعة المواقع الإلكترونية الأجنبية المشهورة، مثل: أسوشيتيد برس، وفوكس نيوز، وNBC نيوز، وBBC، وفرانس 24، وغيرها، كما لم يغفل المواقع الإسرائيلية بنسختيها العبرية والإنجليزية.

وركزنا في ترجمة الأخبار إلى العربية على الميزة التي يتيحها متصفح Chrome بالتعاون مع Google Translate؛ للحصول على ترجمة فورية للنصوص والعناوين المستخدمة بصيغها المختلفة.

نتائج البحث كانت مثيرة للاهتمام، فلم تكن هناك معايير واضحة لسبب تحويل جوجل لكلمات بسيطة وواضحة في العناوين مثل Israeli Forces وIsraeli Troops إلى قوات الاحتلال:

ولم تكتفِ جوجل بتغيير تلك الكلمات في مواقع ربما يعتبرها الغرب مؤيدة للفلسطينيين كوكالة «الأونروا»، لكننا فوجئنا بتغيير كلمة IDF بموقع صحيفة جورزاليم بوست وI24News إلى «جيش الاحتلال الإسرائيلي» كما هو موضح بالصورة:

وبحسب مشاهداتنا، اختلفت صيغ الكلمات الإنجليزية التي تشير إلى الجيش الإسرائيلي وقواته قبل أن تقرر جوجل في ترجمتها العربية إضافة صفة «الاحتلال» لها، فتنوعت ما بين: Israeli Forces وIsraeli Troops وIDF وIDF Forces وIsrael Army وthe IDF

كما أظهر بحثنا عدم وجود سياسة ثابتة تعتمدها جوجل في ترجمة تلك الكلمات، ففي الموضوع الواحد تختلف ترجمة نفس الكلمة لتصبح مرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وأخرى جيش الدفاع وتارة الجيش الإسرائيلي دون أي وصف:

واللافت للنظر أن كلمة «צה"ל «العبرية، التي تترجم صراحة إلى «جيش الدفاع الإسرائيلي»، تحولت وفق ترجمة «جوجل» إلى «جيش الاحتلال»، كما رصدنا في موقعي «والا» و«يديعوت أحرنوت» بنسختيهما العبرية: