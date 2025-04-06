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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم العشرين من عودة الحرب.

وظلت الانفجارات غير المسبوقة تسمع في كل أرجاء القطاع والتي نجمت عن تفجيرات ينفذها جيش الاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ودمر جيش الاحتلال عددًا من المنازل القريبة من محور موراج وشرع بتجريف الأراضي الزراعية قي منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

ونُقل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ثمانية شهداء من المدينة. وفي خان يونس ارتقى تسعة شهداء في قصف منزل وخيمة.

واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم امرأتان في قصف منزل عائلة خان يونس فيما استشهد خمسة مواطنين في قصف خيام النازحين جنوب المدينة.

وأعاد جيش الاحتلال قصف مسجد الإسلام بمدينة خان يونس والذي قصف في وقت سابق من الحرب.

وشهدت خان يونس سلسلة غارات أدت لاستشهاد 15 فلسطينيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفي غزة هز انفجار كبير الأحياء الجنوبية للمدينة إثر غارة إسرائيلية.

واستشهد مواطنان في قصف منزل بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال توسيع سيطرته في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة في تقريرها اليوم عن وصول مشافي القطاع 60 شهيداً، و 162 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.