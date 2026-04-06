البيت الأبيض: ترامب لم يصادق على اقتراح الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوما

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصادق على اقتراح الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوما.

وصرح مسئول إيراني رفيع لوكالة رويترز، في وقت سابق اليوم، بأن إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز مقابل "وقف إطلاق نار مؤقت"، مضيفا أن طهران ترى أن واشنطن تفتقر إلى الجدية للتوصل إلى هدنة دائمة.

وأكد المسئول أن إيران تلقت مقترحا من باكستان لوقف فوري لإطلاق النار وتقوم بدراسته، مشيرا إلى أن طهران لا تقبل التعرض لضغوط فرض مهل زمنية عليها لإجبارها على اتخاذ قرار.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر مطلع، في وقت سابق اليوم ، ​إن إيران والولايات ‌المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الأعمال القتالية ربما تدخل ​حيز التنفيذ اليوم ​وتؤدي إلى إعادة فتح ⁠مضيق هرمز.

وأضاف المصدر ​أن باكستان أعدت إطارا ​لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة ​خلال الليل، موضحا ​أنه يقوم على نهج من ‌مرحلتين، ⁠ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.

وقال المصدر: "يجب الاتفاق ​على جميع ​العناصر ⁠اليوم"، مضيفا أن التفاهم الأولي ​سيُصاغ في شكل ​مذكرة ⁠تفاهم تُستكمل نهائيا عبر باكستان، وهي قناة ⁠الاتصال ​الوحيدة في ​المحادثات.

كما قالت 4 مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية مطلعة لموقع أكسيوس إن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يجرون مناقشات بشأن شروط هدنة محتملة لمدة 45 يوماً قد تمهد لإنهاء دائم لحرب إيران.

ولكن المصادر أشارت إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الساعات الـ48 المقبلة "ضئيلة"، إلا أن هذا المسعى الأخير يُعد "الفرصة الأخيرة" لتفادي تصعيد كبير في الحرب قد يشمل ضربات واسعة للبنية التحتية المدنية الإيرانية، وردا انتقاميا من إيران.



