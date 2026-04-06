مهمة أرتيميس 2 تحطم الرقم القياسي لأبعد مسافة وصلها إليها البشر من كوكب الأرض

سجل رواد فضاء المهمة "أرتيميس 2" اليوم الاثنين رقما قياسيا لأبعد مسافة على الإطلاق وصل إليها البشر من كوكب الأرض خلال التحليق فوق القمر، حيث شاهدوا مناظر رائعة للجانب البعيد من القمر لم يسبق أن شاهدها أحد من قبل.

ويعد التحليق لمدة 6 ساعات فوق القمر هو أبرز ما يميز مهمة أرتيميس 2 التي تمثل عودة ناسا الأولى إلى القمر منذ مهمة أبولو، وهي تشكل خطوة نحو الهبوط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر خلال عامين فقط.

وقبل أقل من ساعة من بدء التحليق والمراقبة المكثفة للقمر، تجاوز رواد الفضاء الأربعة أبعد مسافة مسجلة من كوكب الأرض، والتي تبلغ 248655 ميلا (400171 كيلومترا) التي سجلتها رحلة أبولو 13 في أبريل 1970.

واستمر رواد الفضاء في الابتعاد عن الأرض. ويتوقع مركز مراقبة المهمة أن تحطم "ارتيميس 2" الرقم القياسي القديم بأكثر من 4100 ميل (6600 كيلومتر).