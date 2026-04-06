صندوق النقد عن حرب الشرق الأوسط: جميع الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن حرب الشرق الأوسط ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وأضافت في تصريحات لوكالة رويترز، أنه لولا الحرب لكان الصندوق رفع توقعاته للنمو قليلا إلى 3.3% في 2026 ولكن الآن جميع الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو.

وأشارت إلى أنه حتى لو انتهت الأعمال القتالية سريعا وحدث تعاف سريعا نسبيا، سيؤدي ذلك إلى مراجعة توقعات النمو بالخفض ومراجعة توقعات التضخم بالرفع.

ولفتت مديرة صندوق النقد، إلى أنه إذا طال أمد الحرب، فسيكون تأثيرها على التضخم والنمو أكبر، منوهة بأن الصندوق تلقى طلبات للحصول على مساعدات تمويلية من بعض الدول وقد يعزز بعض البرامج القائمة.

وأوضحت أن الصندوق يتواصل مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة لتقييم تأثير الحرب على الأمن الغذائي، وشددت على أنه لا توجد أزمة غذاء حتى الآن ولكن قد يحدث ذلك إذا تأثر توصيل الأسمدة.