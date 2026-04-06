كشف فينسينت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، موقف الإنجليزي هاري كين من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "كل شيء سيكون مهماً غداً. إنها مباراتي الأولى هنا كمدرب، لكننا نمتلك خبرة كبيرة في مثل هذه المباريات. التكتيك سيحسم جزءًا من اللقاء، لكن التفاصيل الصغيرة هي التي ستصنع الفارق الأكبر، مثل الجودة الفردية للاعبين على سبيل المثال".

وأضاف: "لقد استعددنا لريال مدريد جيدًا، وشاهدنا ما فعلوه ضد السيتي. ربما تكون هذه أصعب مباراة يمكن خوضها خارج الأرض، لكننا نريد الفوز".

قبل أن يستكمل عن موقف كين: "الأمر المهم هو أنه تدرب كثيرًا في الفترة الأخيرة. لا أعتقد أنه فقد حساسية المباريات".

ثم أوضح مدرب بايرن ميونخ: "سننتظر حتى الغد ثم نتخذ القرار النهائي. الجميع حاضر وجاهز، باستثناء زفن أولرايش. نحن نمتلك قائمة رائعة ومستعدون للمباريات المقبلة".

وأنهى: "الأمر الأكثر أهمية هو أن يكون تركيزنا غدًا منصبًا بالكامل على المباراة. نريد أن نظهر للعالم ما يمكننا فعله، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك! كل ما أريده ببساطة هو أن نفوز، وألا نشعر بأي خوف".