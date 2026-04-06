• متوسط سعر الغالون (3.7 لترات) ارتفع من 2.98 دولار قبل بداية الحرب إلى 4.119 دولار، بحسب رابطة السيارات..



أعلنت الرابطة الأمريكية للسيارات، الاثنين، ارتفاع سعر البنزين في الولايات المتحدة بنحو 38 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وقالت الرابطة، في بيان، إن متوسط سعر الغالون الواحد (3.7 لترات) ارتفع من 2.98 دولار قبل بداية الحرب إلى 4.119 دولار الاثنين، بزيادة نحو 38 بالمئة.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات شديدة بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي ومستويات التضخم.

ويتخوف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل لمنشآت طاقة في إيران، بالإضافة إلى هجمات شنتها الأخيرة وطالت منشآت مماثلة في دول خليجية.

والأحد، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الاثنين، لكنه توعد بـ"تفجير كل شيء والسيطرة على النفط"، في حال فشلت مساعي التوصل إلى اتفاق.

وضمن ردها على العدوان، تقيد إيران منذ 2 مارس الماضي الملاحة بمضيق هرمز، الذي كان يتدفق منه يوميا نحو 21 مليون برميل نفط، أي خمس الاستهلاك العالمي، و25 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، وهو ما يعود أيضا إلى خفض دول خليجية إنتاجها من الطاقة جراء تقييد الملاحة في هرمز واستهداف إيران منشآت خليجية للطاقة.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية على إيران عن آلاف القتلى والجرحى، أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة تجاه إسرائيل.

كما تنفذ إيران هجمات على ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته هذه الدول ودعت مرارا إلى وقفه.

وتتعرض طهران للعدوان رغم إحرازها تقدما بمفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.