زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 40 صاروخا ونحو 2800 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال أسبوع

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية استهدف مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، فيما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى منشآت نفطية روسية رئيسية على البحر الأسود.

وأفاد الحاكم العسكري لمنطقة ​أوديسا، أوليه كيبر، عبر تطبيق "تليجرام"، بإصابة 15 من السكان، بينهم امرأة حامل وطفلان، إثر استهداف طائرة مسيرة مبنى سكنيا متعدد الطوابق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال كيبر، إن من بين القتلى امرأة تبلغ من العمر 30 عاما وابنتها البالغة من العمر عامين ونصف، بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 53 عاما، مشيرا إلى اندلاع حرائق ودمار كبير.

وأضاف كيبر، أنه "تم استهداف مبان سكنية وبنية تحتية حيوية ومبان إدارية".

وأوضح كيبر، أن "عمليات الإنقاذ جارية، وقد يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وأضاف كيبر أن فرق التعامل مع الكلاب وخبراء نفسيين كانوا متواجدين أيضا في موقع الحادث.

وقال كيبر، إن "أجهزة إنفاذ القانون تقوم بتوثيق أحدث جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة المعتدية ضد السكان المدنيين".

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أولكسندر بروكودين، أن القصف الروسي على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا أسفر عن مقتل امرأة مسنة، وإصابة 3 نساء أخريات، تبلغ أعمارهن 86 و79 و44 عاما، حيث تم نقلهن إلى المستشفى.

وأوضح بروكودين، أن المصابات تعرضن لجروح ناجمة عن شظايا، وارتجاج في المخ، وإصابات ناجمة عن الانفجارات، بالإضافة إلى إصابات في الرأس.

وانتشل رجال الإنقاذ، الذين يعملون تحت أضواء كاشفة، 4 أشخاص من تحت الأنقاض.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر منصة إكس، إنه تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى، من بينهم امرأة حامل وطفلان، أصغرهما لم يبلغ عامه الأول.

وتابع زيلينسكي أن الهجوم استهدف أيضا شبكة الكهرباء الأوكرانية، مؤكدا أن القصف الروسي خلال الليل استهدف أيضا منشآت البنية التحتية للطاقة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودنيبرو.

وأعلن زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 2800 طائرة مسيرة هجومية، ونحو 1350 قنبلة انزلاقية قوية، وأكثر من 40 صاروخا من طرز مختلفة على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 114 من أصل 141 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا، سيرهي ليساك، في وقت سابق عبر تطبيق تليجرام، إنه تم استهداف عدة أحياء في المدينة خلال الليل.

وأوضح ليساك، أنه تم استهداف مبنى شاهق في أحد الأحياء، ما أدى إلى أضرار جسيمة بين الطابقين الخامس والثالث، مضيفا أن هناك احتمالا لوجود أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. وتتواجد فرق الإنقاذ في الموقع.

وفي مدينة نوفوروسيسك الروسية، أصيب 8 أشخاص، من بينهم طفلان، جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، حسبما ذكر حاكم منطقة كراسنودار، فينيامين كوندراتيف.

وأضاف كوندراتيف أن 6 مبان سكنية تضررت، كما تم العثور على حطام طائرات مسيرة تم إسقاطها داخل مواقع عدة الشركات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم استهداف محطة "شيسخاريس" النفطية، التابعة لمجموعة "ترانسنيفت"، والتي تستخدم في تصدير النفط الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع في كييف أن أوكرانيا استهدفت المنشأة في مارس الماضي.

وتسعى أوكرانيا، من خلال مهاجمة قطاع النفط الروسي، إلى إضعاف قدرة موسكو على تمويل صناعتها الحربية، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الطاقة.