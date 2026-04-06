رفضت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة وثلاثة نواب آخرين.

وقالت إيرين: "لدي سؤال للحكومة: هل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ليس لديها من السياسات والاستراتيجيات ما يجعلها ترجع إلى قانون صادر عن حكومة المهندس شريف إسماعيل؟.. هل نفس الرؤية والاستراتيجيات تورث من حكومة لأخرى وعلينا قبولها؟".

وأضافت: "هل الحكومة تفتقد مستشارين قانونيين يوضحون عدم دستورية هذا القانون؟.. لم تفكروا لحظة في فتح القانون ونفض التراب عنه، هذا القانون الذي يتنافى مع التحول الرقمي".

وشددت على أن هذا المشروع به تصادم صريح مع الدستور والاستراتيجيات التي أقرتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحة: "حتى لم يكلفوا أنفسهم إجراء حوار مجتمعي".



