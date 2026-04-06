رويترز عن ترامب بشأن عدم اعتبار استهداف البنية التحتية الإيرانية جريمة حرب: لأنهم حيوانات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ترغب في وقف إطلاق النار لأنها تتعرض للإبادة، معربًا عن أمله في إنهاء الحرب سريعا.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لصحفيين في البيت الأبيض، أن بلاده منحت الإيرايين فرصة لكنهم لم يستغلوها، لكنه تحدث عن استمرار المفاوضات بمشاركة صهره جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ولفت إلى أن الحرب قادت بالفعل إلى تغيير النظام في إيران، واصفًا النظام الحالي بأنه أكثر اعتدالًا مقارنة بالنظام السابق الذي تم إسقاطه، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال لديها أهداف لضربها هناك.

ونوه بأنه لا يشعر بالقلق بشأن المخاوف المتعلقة باستهداف البنية التحتية المدنية، وقال ردا على سؤال عن كيف لا تعد استهداف البنية التحتية الإيرانية جريمة حرب: «لأنهم حيوانات».

وشدد على أن إيران لا يمكنها أن تحصل على سلاح نووي، لكنها فقط لا تريد الاعتراف بالهزيمة، وقال: «إيران ستستسلم وإن لم تفعل فلن تبقى لديها جسور ولا محطات طاقة ولا أي شيء».

وجدد التأكيد على أن بلاده تأمل في أن تنتهي العملية العسكرية بسرعة، وأشار إلى أن هناك العديد من البدائل المتاحة، لكن بلاده يمكنها أن تغادر الآن.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، بأن طهرن قدمت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى باكستان، وذلك بعد أسبوعين من المراجعات الشاملة على أعلى مستويات النظام.

وقالت الوكالة، إن إيران أكدت في ردها – المؤلف من 10 بنود - ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم، وليس الوقف المؤقت لإطلاق النار.

ووفق الوكالة، يتضمن الرد مجموعة من المطالب الإيرانية، بما في ذلك إنهاء الصراعات في المنطقة، ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات.

وسبق أن قال مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، إنه لا يُتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران خلال الأيام المقبلة.

ونقل مراسل صحيفة «جورزاليم بوست» زفيكا كلين، عن المسئول الإسرائيلي قوله، إن «إسرائيل والولايات المتحدة لم تكونا يومًا أكثر توافقًا مما هما عليه الآن».