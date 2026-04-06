ضربات جوية تستهدف جامعة شريف التكنولوجية في طهران

استهدفت ضربات جوية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين العاصمة الإيرانية طهران وطالت جامعة شريف التكنولوجية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية وقوع الضربات وأضرار في المباني هناك، بالإضافة إلى تضرر موقع لتوزيع الغاز الطبيعي بجوار الحرم الجامعي.

ولم يتضح حتى الآن ما الذي تم استهدافه في أراضي الجامعة الخالية من الطلاب، حيث أجبرت الحرب جميع الجامعات والمدارس في البلاد على اعتماد الدراسة عبر الإنترنت.

ومع ذلك، فرضت عدة دول على مر السنين عقوبات على الجامعة لعملها مع الجيش، وخاصة في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يشرف عليه الحرس الثوري شبه العسكري في البلاد.