ترامب: لو لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني لكانت إسرائيل قد انتهت

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه لو كان الأمر بيده لاستولى على النفط الإيراني.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، إنه كان يتمنى أن يفعل مع إيران ما فعله في فنزويلا، لكن الأمريكيين يريدون عودة العسكريين الأمريكيين إلى بيوتهم"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه "لو لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني لكانت إسرائيل قد انتهت".

وقال الرئيس الأمريكي إن "الولايات المتحدة تمتلك أفضل المحاربين في العالم ولديها أقوى جيش في العالم، وقد نفذنا عملية صعبة للغاية، وأنقذنا طيارينا من إيران".

وتابع: "عادةً إذا سقطت طائرة خلف خطوط العدو، فمن المستحيل استعادة الطيارين، لكننا فعلنا ذلك"، مضيفا أنه "تم تغيير النظام الإيراني بالكامل، والأشخاص المسؤولون الآن أكثر عقلانية وذكاء".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة أرسلت أسلحة إلى مجموعات لمساعدتها في مواجهة "النظام الإيراني"، لكن تلك المجموعات احتفظت بالأسلحة لنفسها، مشيرا إلى أن "الإيرانيين يريدوننا أن نواصل الحرب لتحريرهم"