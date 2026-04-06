القناة 14 العبرية: العثور على جثث 4 أشخاص كانوا مفقودين في حيفا بعد قصف إيراني

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بالعثور على جثث أربعة إسرائيليين تحت أنقاض مبنى سكني تعرّض لقصف صاروخي إيراني في مدينة حيفا شمال إسرائيل، مساء الأحد.

وقالت القناة «14» العبرية، إن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتين من موقع الحادث كانتا مدفونتين تحت الأنقاض الخرسانية، قبل أن تتواصل عمليات البحث باستخدام معدات ثقيلة ورافعات، ليُعثر لاحقًا على جثتين إضافيتين، ما يرفع الحصيلة إلى أربعة قتلى.

وكانت إيران أطلقت في وقت سابق، موجة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل، وأصابت مبنى سكنيا في حيفا.

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية وقوع عدد من الإصابات، فضلا عن فقدان 4 أشخاص تحت الأنقاض.

وأفاد الإسعاف في بيان بأن صاروخًا سقط بشكل مباشر على مبنى مكوّن من خمسة طوابق في حيفا، فيما أشارت القناة 12 العبرية إلى أن الرأس الصاروخي الذي أصاب المبنى يزن نحو 450 كيلوجرامًا، وأن شظايا صاروخية سقطت في ثلاثة مواقع على الأقل داخل المدينة، ما أدى إلى أضرار واسعة.

وخلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.

وأطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار بمئات المواقع في حيفا والجليل الأعلى ومناطق أخرى من شمال البلاد.

وبحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فقد قُتل 29 إسرائيليًا منذ بداية الحرب، في حين لا تتوفر تقارير مستقلة تؤكد حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الهجمات الصاروخية.