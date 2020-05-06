وزيرا خارجية باكستان وسلطنة عمان يبحثان وضع جائحة فيروس كورونا

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بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، وضع جائحة فيروس كورونا والإجراءات للحد من انتشاره.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الأربعاء، ثمن قريشي إجراءات سلطنة عمان لمنع انتشار فيروس كورونا، واستعرض خطوات حكومة بلاده للتعامل مع التحدي.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني أهمية مطالبة رئيس الوزراء عمران خان بتخفيف عبء الديون للدول النامية، مشددا على ضرورة التعاون الوثيق بين باكستان وسلطنة عمان لتخفيف تأثير التباطوء الاقتصادي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علاوي دعم سلطنة عمان الكامل لمبادرة رئيس الوزراء عمران خان لتخفيف عبء الديون للدول النامية، وأشاد بجهود الحكومة الباكستانية لمكافحة الجائحة.