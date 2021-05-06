المبعوث الأممي يبحث التطورات السياسية الأخيرة مع رئيس البرلمان الليبي

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في القبة أمس الثلاثاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

وبحسب موقع البعثة الرسمي اليوم الأربعاء، فقد أوجز المبعوث الخاص خلال الاجتماع العناصر الرئيسية لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021)، لا سيما ما يتعلق بالعملية السياسية والدعوة لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام، فضلاً عن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وفي هذا الصدد، بحث كوبيش وصالح سبل تسريع عملية توضيح الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاعتماد المبكر للميزانية والمضي قدماً في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية من أجل حماية وحدة أراضي ليبيا والحفاظ على استقرارها وضرورة بدء عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بالمناصب السيادية.

وكان كوبيش قد أحال أمس مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.