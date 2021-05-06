الاسثتناءات من قرار غلق المحال والمنشآت 9 مساء حتى 21 مايو

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 932 لسنة 2021، بشأن بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار على أن تُغلق الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور وحتى الساعة السادسة صباحا بكافـة أنحاء الجمهورية جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريـات والكافيهـات والكازينوهـات والملاهي والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وغيرهـا من المحال والمنشآت التي تبيع الـسلع التجاريـة أو تقـدم المـأكولات أو الخـدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميـع الإجراءات الاحترازية المقررة.

كما نص القرار على أن يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمـشروبات بعـد الساعة التاسعة مساءً على تقديم خدمة التيك أواى دون الجلوس وخـدمات التوصـيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.

ويستثنى من الغلق ما يلي:

- المطاعم والكافيتريـات بالمنشآت الفندقية

- محال البقالـة والبدالين التموينين والسوبر ماركت وأسواق الجملة المرخصة

- محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسـماك

- الصيدليات

- محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات بها

كما يحظر القرار إقامة جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنية أو الثقافية التى تتطلـب تواجـد تجمعات كبيرة للمواطنين أياً كان مكان إقامتها مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمهرجانات وما يماثلها.

ونص القرار على أن تُغلق النوادى الرياضية و الشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعـاب الرياضية اعتبارا من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا كما تغلـق جميـع دور السينما والمسارح وأ ى أماكن معدة لتقديم الع روض الفنية ودور الثقافـة اعتبـارا مـن الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، كما ستُغلق بموجب القرار جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.