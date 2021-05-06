قال العالم البريطاني، تيم سبيكتور، على صفحته في "تويتر"، إن الأشخاص الذين يشكون فيما إذا كانوا قد مرضوا بكوفيد-19 أو أصيبوا للتو بمرض السارس الموسمي، يمكن أن يعرفوا ذلك عن طريق الأظافر، مشيرا إلى أنه إذا ظهرت خطوط على الأظافر، فقد يشير ذلك إلى فيروس كورونا، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.
أيد العالم استنتاجه بنشر صورة لـ"يد امرأة بعلامات مميزة على الأظافر"، متابعا: "تتشكل الخطوط في وقت المرض، ثم تترك أثراً".
وقال: "الأظافر تتعافى من العدوى وتستعيد نموها، تاركة خطاً واضحاً".
يشار إلى هذه الظاهرة تسمى في المجتمع العلمي باسم "خطوط بو"، كما أنها من خصائص الأمراض المعدية مثل الحصبة أو النكاف أو الحمى القرمزية.