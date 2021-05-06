قال العالم البريطاني، تيم سبيكتور، على صفحته في "تويتر"، إن الأشخاص الذين يشكون فيما إذا كانوا قد مرضوا بكوفيد-19 أو أصيبوا للتو بمرض السارس الموسمي، يمكن أن يعرفوا ذلك عن طريق الأظافر، مشيرا إلى أنه إذا ظهرت خطوط على الأظافر، فقد يشير ذلك إلى فيروس كورونا، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

أيد العالم استنتاجه بنشر صورة لـ"يد امرأة بعلامات مميزة على الأظافر"، متابعا: "تتشكل الخطوط في وقت المرض، ثم تترك أثراً".

وقال: "الأظافر تتعافى من العدوى وتستعيد نموها، تاركة خطاً واضحاً".

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc — Tim Spector (@timspector) May 3, 2021

يشار إلى هذه الظاهرة تسمى في المجتمع العلمي باسم "خطوط بو"، كما أنها من خصائص الأمراض المعدية مثل الحصبة أو النكاف أو الحمى القرمزية.