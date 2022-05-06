«هواية درس القمح» تلتهم مزارعا أثناء الحصاد بالفيوم

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لقي عامل بالفيوم مصرعه داخل آلة دراس القمح بقرية جبل النجار التابعة لمركز يوسف الصديق وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد ورود بلاغ بوفاة عامل التهمة جسده آلة دراس القمح.

انتقلت إلى موقع البلاغ سيارات الإسعاف والشرطة وتبين أن العامل يدعي محمد محمود عبد المجيد 35 سنة يقيم بقرية جبل النجار التابعة لمركز يوسف الصديق.



تم نقل الجثة إلى المشرحة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.