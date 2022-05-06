زراعة مطروح: توريد 350 طن قمح لصومعة قرية شماس بمدينة الحمام

قال المهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح، إن صومعة القمح بقرية شماس بمدينة الحمام، استقبلت 350 طنا و750 كيلو جراما في أول يوم توريد.

وأوضح مدير مديرية الزراعة بمطروح، أن توريد القمح للصومعة بحد أدنى 12 أردبا للفدان، مع توقع توريد 22 ألف طن، وزيادة عدد لجان الاستلام بالصومعة للتيسير على الموردين، مع توعية المواطنين بعدم التسرع في الحصاد حفاظا على محزون القمح من الرطوبة، وأهمية توعية المزارعين خارج منطقة بنجر الحمام.

يذكر أن صومعة القمح بقرية الشمامة بالحمام بسعة 45 ألف طن، وأن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بمحافظة مطروح تقدر بمساحة 12415 فدانا مروية بقرى بنجر الحمام، بالإضافة إلى 6 آلاف فدان تابعة للجمعيات الزراعية بالحمام والعلمين.