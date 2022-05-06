مقاتلون أوكرانيون يتهمون روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار في ماريوبول

اتهم مقاتلون أوكرانيون روسيا بانتهاك جديد لوقف إطلاق النار السارى حول مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول التي يحتدم الصراع عليها بشدة.



وكتب مقاتلون من كتيبة أزوف الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على سيارة كان من المفترض أن يتم استخدامها لإجلاء مدنيين.



وأضافوا أن أحد جنودهم قتل وأصيب ستة أخرون. ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستلقة.



وأعلن الجيش الروسي وقفا لإطلاق النار يستمر عدة ساعات حتى غد السبت من أجل إجلاء المدنيين المتبقين في الموقع.



ووفقا لمصادر أوكرانية، ما زال نحو 200 مدني محاصرين في مصنع الصلب، إلى جانب آخر عدد من المقاتلين المتبقين.