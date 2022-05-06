مسؤولة أوكرانية تؤكد تنفيذ عملية إجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول

أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك عن تنفيذ اليوم (الجمعة) عملية إجلاء المدنيين المحاصرين من مدينة ماريوبول الاستراتيجية الواقعة جنوبي البلاد.

وأفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية أن هذا يأتي في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية مازالت تحاول اقتحام مصنع "آزوفستال" للصلب لإجلاء المدنيين المحاصرين جراء المعارك العنيفة في مدينة ماريوبول، مؤكدا أن عملية الإجلاء مازالت مستمرة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لأوكرانيا مارتن جريفيث قد أعلن أمس (الخميس) أن قافلة إجلاء جديدة تتجه إلى مصنع "آزوفستال" في مدينة "ماريوبول" بهدف إجلاء المدنيين المحاصرين فيه.

يذكر أن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باسكال هونت قد أعرب في وقت سابق عن أمل اللجنة في أن يتمكن المزيد من الأشخاص من مغادرة مصنع "آزوفستال" في ماريوبول الأوكرانية.