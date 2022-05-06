 ألمانيا وجمهورية التشيك تعتزمان توسيع التعاون في قطاعي الدفاع والطاقة - بوابة الشروق
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ألمانيا وجمهورية التشيك تعتزمان توسيع التعاون في قطاعي الدفاع والطاقة

علم التشيك
علم التشيك
د ب أ
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 12:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 12:30 ص

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا اليوم الخميس، بعد اجتماعهما في برلين، أن بلديهما تعتزمان توسيع نطاق تعاونهما في مسائل الدفاع وقطاع الطاقة .

وأثار شولتس احتمال إقامة تعاون اوثق بشأن تسليم أسلحة لأوكرانيا ،بينما أشار فيالا إلى مشروع مشترك لتحديث الجيش التشيكي .

وسوف تدعم كلتا الدولتين كل منهما الأخرى في محاولة إنهاء اعتمادهما على إمدادات الطاقة الروسية.

ووفقا لفيالا ، فإن أحد الموضوعات التي تم مناقشتها كان احتمال توسيع قدرة خط تال للنفط بين إيطاليا وألمانيا لمد جمهورية التشيك بالنفط الكافي.

وناقش الجانبان موضوعا آخر هو احتمال الاستخدام المشترك لمحطة ألمانية للغاز الطبيعي المسال لتوفير إمدادات منها .

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