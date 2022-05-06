وزير الخارجية اللبناني يبحث مع المنسقة الأممية وسفير الاتحاد الأوروبي الموقف من اللاجئين السوريين

بحث وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، موقف بلاده من اللاجئين السوريين، وذلك خلال عدة لقاءات بمقر وزارة الخارجية اللبنانية، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وسفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف، وسفير سوريا علي عبد الكريم.

وخلال اللقاءات الثلاث، بحث بوحبيب مؤتمر بروكسل السادس والذي سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة وسيتطرق إلى موضوع اللاجئين السوريين في لبنان ودول الجوار.

وكان بوحبيب قد أكد عقب لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس لبحث موقف لبنان في المؤتمر أن عون وجه بأن يتضمن الموقف اللبناني التأكيد على عدم استطاعة تحمل النزوح السوري على أراضيه.

وشدد بوحبيب، على أن لبنان سيطبق قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب في هذا السياق، وذلك في إشارة إلى الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية في عام 2020 لعودة النازحين السوريين تدريجيًا، داعيًا الأمم المتحدة للتعاون في هذا الشأن.