محمد مصيلحي: دوافعنا كبيرة للفوز ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي أن بطولة إفريقيا للأندية التي يشارك بها الفريق قوية وتشهد مشاركة فرق عريقة؛ نظرا لوجود فرق عديدة من تونس وليبيا والجزائر والكاميرون، وأن الأهلي على أتم الاستعداد لها.

وأضاف مصيلحي قائلا: «الموسم كان صعبا على الفريق، خاصة بعدما واجهنا العديد من الفرق القوية في مصر ولم نحظَ بوقت كافٍ من الراحة وتحديدا بعد انتهاء شهر رمضان، حيث حصلنا على يوم راحة واحد فقط، ثم استأنفنا المران وبعدها توجهنا إلى تونس».

وأوضح مصيلحي أن الجهاز الفني كان حريصا على السفر مبكرا الى تونس؛ من أجل التأقلم على الأجواء والاستعداد بالشكل المناسب للبطولة.

وشدد المدير الفني على أن دوافع الفريق قوية في الفوز باللقب لمصالحة جمهور الأهلي، وأن هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين؛ من أجل التتويج بالبطولة واستعادة ثقة الجماهير مرة أخرى.