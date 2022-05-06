تابع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، عملية تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية في مصر و9 دول آسيوية بينها 8 دول عربية، والتي انطلقت صباح اليوم في السابعة صباحا بتوقيت كل دولة.

وأكد الرئيس اللبناني أنه ظل على اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بوحبيب الذي زوده تباعا بتطورات عمليات الاقتراع في الدول التي تجري فيها الانتخابات اليوم والمنقولة مباشرة بالصوت والصورة في غرفة العمليات التي انشأتها وزارة الخارجية لمتابعة تصويت المغتربين على مرحلتين اليوم وبعد غد الأحد.

وشدد الرئيس عون على ضرورة تأمين التسهيلات اللازمة للناخبين المنتشرين، مشيدا بالجهود التي بذلت لاتمام العملية الانتخابية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات.

وانطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى للانتخابات النيابية اللبنانية وذلك بفتح مراكز الاقتراع في مصر و9 دول آسيوية تعتمد يوم الجمعة كعطلة أسبوعية وذلك لاستقبال 30929 مغتربا لهم حق المشاركة في التصويت.

ويتوزع المغتربون في الدول العشر على 13 مركزا انتخابيا بها 77 لجنة فرعية للاختيار من بين 103 قوائم تتنافس في الانتخابات النيابية التي تعقد كل 4 سنوات لانتخاب 128 نائبا في مجلس النواب اللبناني وفقا لنظام القائمة النسبية على أن يكون عدد النواب مناصفة بين المسلمين بطوائفهم والمسيحيين بطوائفهم.

وتعد الجالية اللبنانية في السعودية هي الأكبر في المرحلة الأولى، إذ يصل عدد المسجلين إلى 13105 لبنانيين موزعين على مركزين انتخابيين يضمان 30 لجنة فرعية، فيما يصل عدد المسجلين في مصر 709 لبنانيين موزعين على مركزي اقتراع بالقاهرة والأسكندرية بهما لجنتان فرعيتان.

وتضم الكويت مركزا رئيسيا بـ 14 لجنة فرعية مجهزة لاستقبال 5760 مغتربا لبنانيا مسجلا للتصويت في الانتخابات وتضم سوريا 3 لجان فرعية لاستقبال 1018 مغتربا، كما يحق لـ 903 مغتربين التصويت بسلطنة عمان و7344 بقطر و642 بإيران و638 بالبحرين و483 بالأردن و327 بالعراق.