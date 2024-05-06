جيش الاحتلال بشأن رد حماس: ندرس كل إجابة ورد فعل بشكل جدي

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رداً على سؤال بشأن إعلان حركة "حماس" قبولها مقترح وقف إطلاق النار، إن "إسرائيل تدرس كل إجابة وكل رد فعل بشكل جدي، فيما يتعلق بالمفاوضات وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وفقا لما نقلته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

من جهتها، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الوفد الأمني المصري أكد تلقيه ردود إيجابية من حماس وإسرائيل ويكثف اتصالاته للتهدئة، مع تواصل الجهود المصرية لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل تشمل ثلاث مراحل وتتضمن اتفاقًا لتبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية. بدوره، قال مسئول من حركة "حماس" لوكالة "رويترز"، إن وفد الحركة سيزور القاهرة قريباً لبحث اتفاق وقف إطلاق النار، والخطوات التالية، وذلك بعد إعلانها قبول مقترح وقف إطلاق النار.

وأضاف المسئول أن حماس "وافقت على مقترح يفي بعدة مطالب، منها وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وإعادة النازحين واتفاق لتبادل الأسرى".

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه "يمكننا تأكيد أن حماس أصدرت رداً على اتفاق الأسرى"، مضيفاً أن "واشنطن ستبحث رد حماس مع الحلفاء في الساعات المقبلة".

واحتفل عدد من الفلسطينيين في شوارع مدينة رفح في جنوب غزة، في وقت سابق اليوم، بعدما أعلنت حركة "حماس" قبولها مقترح وقف إطلاق النار، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت الوكالة إلى أن البعض بكوا من الفرح، وهتفوا وكبروا احتفالاً بهذا الإعلان.