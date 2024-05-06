قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن هدف الحركة ‏هو تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا «أن جميع أبنائها وقادتها مستعدون للتضحية ‏بأنفسهم؛ من أجل تحقيق هذا الهدف ويتسارعون نحو التضحية دون أي شيء آخر».‏

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء ‏الإثننن، أنه «لا يوجد خلاف أو صراع داخل أروقة الحركة، فلم يكن في الماضي ولن يكون في ‏المستقبل»‏‎.‎

وتابع: «نحن دائما مع مصلحة شعبنا، وجاهزون للدفاع عنه في كل المراحل، ومستعدون للذهاب ‏إلى أبعد مدى من أجل مصلحته، قاتلنا عندما كان القتال واجبا ومفروضا علينا، ووافقنا على ‏التفاوض عندما كان ذلك في مصلحة الشعب الفلسطيني، نحن نسعى دائما لما فيه مصلحة شعبنا، ‏وسنواصل التمسك بحقوق وثوابته حتى نراها حقيقة وواقعا على الأرض».‏

وشدد أن قضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يجب ألا ترتبط بأي اتفاقيات مع ‏الاحتلال، إذ تعتبر جزءًا من الحق الإنساني حتى خلال فترات الحروب، معربا عن أمله في زيادة ‏تدفق المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني‎.‎