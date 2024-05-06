قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن هدف الحركة هو تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا «أن جميع أبنائها وقادتها مستعدون للتضحية بأنفسهم؛ من أجل تحقيق هذا الهدف ويتسارعون نحو التضحية دون أي شيء آخر».
وأكد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثننن، أنه «لا يوجد خلاف أو صراع داخل أروقة الحركة، فلم يكن في الماضي ولن يكون في المستقبل».
وتابع: «نحن دائما مع مصلحة شعبنا، وجاهزون للدفاع عنه في كل المراحل، ومستعدون للذهاب إلى أبعد مدى من أجل مصلحته، قاتلنا عندما كان القتال واجبا ومفروضا علينا، ووافقنا على التفاوض عندما كان ذلك في مصلحة الشعب الفلسطيني، نحن نسعى دائما لما فيه مصلحة شعبنا، وسنواصل التمسك بحقوق وثوابته حتى نراها حقيقة وواقعا على الأرض».
وشدد أن قضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يجب ألا ترتبط بأي اتفاقيات مع الاحتلال، إذ تعتبر جزءًا من الحق الإنساني حتى خلال فترات الحروب، معربا عن أمله في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.