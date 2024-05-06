إعلام عبري عن جيش الاحتلال: مقتل جندي رابع في هجوم كرم أبو سالم

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نقلت وسائل إعلام عبرية، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إعلانه مقتل جندي رابع في الهجوم الذي استهدف موقع كرم أبو سالم أمس الأحد.

جاء ذلك حسبما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية، في نبأ عاجل بثته عبر منصاتها الرسمية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين جراء سقوط صواريخ في منطقة معبر كرم أبو سالم.

وأضاف أن إطلاق الصواريخ تمّ من منطقة مجاورة لمدينة رفح. فيما أصيب الجنود وهم يتواجدون على مقربة من تجهيزات عسكرية ثقيلة ودبابات وجرافات متمركزة في المنطقة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت استهداف مقر قيادة وتحشدات لقوات الاحتلال في مواقع عسكرية بمنطقة كرم أبو سالم، وقالت إنها نفّذت الهجوم بصواريخ رجوم.