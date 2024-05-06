أبو مازن يرحب بالإعلان عن نجاح جهود مصر وقطر في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، مساء الاثنين، بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعبّر الرئيس الفلسطيني عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، معربا عن أمله بأن تلتزم إسرائيل بوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل للالتزام بهذا الاتفاق، ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وقبل قليل، قال مصدر رفيع المستوى، في تصريحات نقلتها «القاهرة الإخبارية»، إن «الوفد الأمني المصري يؤكد تلقيه ردودا إيجابية من الطرفين ويكثف اتصالاته للتهدئة في غزة».

وقالت حركة المقاومة حماس، إن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفيا مع الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكدت الحركة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، أن هنية أبلغ المسئولين المصري والقطري، موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، باعتزام وصول وفد من حماس إلى القاهرة باكر الثلاثاء، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار.

وكشف مصدر فلسطيني، اليوم الاثنين، عن اتصالات مصرية مكثفة مع حماس وإسرائيل لمنع انهيار التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إن مسؤولين مصريين كثفوا اتصالاتهم في الساعات الأخيرة مع قيادة «حماس» والجانب الإسرائيلي؛ لاحتواء التصعيد الحالي بين الجانبين.



