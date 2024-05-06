المقاومة الإسلامية في العراق تقصف منشآت عسكرية إسرائيلية بالطيران المسير

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الإثنين، قصف قاعدة جوية في إيلات ومنشآت عسكرية إسرائيلية بالطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، خلال بيانين منفصلين: "استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدونا قاعدة جوية عسكرية للاحتلال الصهيوني في إيلات / أم الرشراش بأراضينا المحتلة صباح اليوم بواسطة الطيران المسيّر".

وأشارت إلى أنه في عملية منفصلة تم استهداف منشأة عسكرية للاحتلال الصهيوني بأراضينا المحتلة صباح اليوم بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة أنها مستمرة في دكّ معاقل الأعداء.