 فرنسا تحذر: إجبار المدنيين على النزوح من رفح يشكل جريمة حرب - بوابة الشروق
الإثنين 6 مايو 2024 6:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

فرنسا تحذر: إجبار المدنيين على النزوح من رفح يشكل جريمة حرب

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 6:23 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 6:23 م

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية "معارضتها الصارمة" للخطط الإسرائيلية لشن هجوم عسكري بري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن تٌذكر فرنسا أيضا أن النزوح القسري لسكان مدنيين يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وطالبت الحكومة الفرنسية حركة حماس الفلسطينية بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن واتفاق أطراف الصراع على وقف دائم لإطلاق النار ، وهو الأمر الذي يوفر الحماية لاحتياجات السكان المدنيين.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدلى بالفعل بتصريح مماثل أمس الأحد.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إخلاء رفح اليوم الاثنين وطالب سكان الجزء الشرقي من المدينة بالانتقال إلى مخيم المواصي على البحر الأبيض المتوسط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك