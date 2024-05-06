فرنسا تحذر: إجبار المدنيين على النزوح من رفح يشكل جريمة حرب

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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية "معارضتها الصارمة" للخطط الإسرائيلية لشن هجوم عسكري بري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن تٌذكر فرنسا أيضا أن النزوح القسري لسكان مدنيين يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وطالبت الحكومة الفرنسية حركة حماس الفلسطينية بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن واتفاق أطراف الصراع على وقف دائم لإطلاق النار ، وهو الأمر الذي يوفر الحماية لاحتياجات السكان المدنيين.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدلى بالفعل بتصريح مماثل أمس الأحد.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إخلاء رفح اليوم الاثنين وطالب سكان الجزء الشرقي من المدينة بالانتقال إلى مخيم المواصي على البحر الأبيض المتوسط.