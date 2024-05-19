مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تتحدى القانون الدولي والمبادئ الإنسانية بدعم وغطاء أمريكي ‬

أطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، رئيس جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية رستم منيخانوف، على تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل سياسات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك خلال استقبال رئيس تتارستان، الهباش والوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع المجموعة الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي الذي يعقد في العاصمة التتارية كازان.

ونقل الهباش، وفق بيان له، للرئيس منيخانوف تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، وتقديره للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.

وقدم الهباش للرئيس منيخانوف شرحا حول الوضع في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بدعم وغطاء أمريكي يتحدى القانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وشدد الهباش على أن النظام الدولي بوضعه الراهن يشكل خطرا كبيرا على مستقبل العالم في ظل محاولات الولايات المتحدة للبقاء كقطب أوحد في العالم، مشيرا إلى أن الحل هو تحقيق التوازن في المنظومة الدولية عبر نظام دولي متعدد الأقطاب تشكل فيه روسيا والعالم الإسلامي عنصرا أساسا.

بدوره، عبر الرئيس منيخانوف عن تعاظم القلق تجاه ما يقع في فلسطين عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص، مؤكدا وجوب حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يحقق للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأبدى الرئيس التتاري ارتياحه للعلاقات الفلسطينية مع روسيا الاتحادية، ومع جمهورية تتارستان، مؤكدا الترحيب بتوسيع التعاون المشترك في المجالات المختلفة الاقتصادية والثقافية والدينية.

وشارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني: محافظ الخليل خالد دودين، وسفير فلسطين لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل، وأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في منتدى كازان الاقتصادي واجتماع مجموعة روسيا والعالم الإسلامي.



