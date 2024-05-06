المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن قلقها الشديد إزاء تهجير الفلسطينيين قسرا من رفح

أعربت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، عن "قلقها العميق" إزاء "التهجير القسري" لمواطني قطاع غزة من مدينة رفح جنوبي القطاع، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "نشعر بقلق عميق من تعرض النازحين للتهجير القسري مجددا بسبب تصاعد الأعمال العدائية في رفح بغزة".

وأضافت: "لم يتبق لأهالي غزة أي مكان آمن يلجؤون إليه"، مشددة على أن الوضع الإنساني وصل إلى "مستويات كارثية".

وحذرت من أن مواطني غزة لا يستطيعون تحمل "تصعيد جديد يؤدي إلى مزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح"، مضيفة "من المهم للغاية أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين"، داعية إلى وصول المساعدات دون قيود.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34735 مواطنا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78108 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.