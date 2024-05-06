إقبال كبير على الحدائق وشط بورسعيد لقضاء إجازة شم النسيم

يحرص الوافدون لقضاء يوم شم النسيم بمحافظة بورسعيد على ركوب معدية مدينة بورفؤاد مجاناً، في نزهة بحرية يعبرون خلالها قناة السويس، متجهين لضفة الجهة الأخرى، وهي مدينة بورفؤاد للجلوس بحدائقها الهادئة، والاستمتاع بسماع الأغاني على عزف فرقة آلة السمسمية.

فيما يخرج أهالي بورسعيد للشاطئ خاصة منطقة التفريعة شرقا، ومنطقة الجميل غربا، والنوادي البحرية.

كما يقوم البعض بجولة للتنزة بممشى كورنيش شاطى بحر بورسعيد، بينما يتجه البعض الآخر لميدان ساحة مصر بنطاق حي الشرق، والتي تطل مباشرة على ممر المجرى الملاحي لقناة السويس، فيما يفضل بعض المواطنين قضاء يوم شم النسيم بحديقة المسلة في ساحة ميدان الشهداء بنطاق حي الشرق، بينما يقوم عدد من الناس بالتوجه لحديقة فريال التاريخية لالتقاط الصور التذكارية.

من جهة أخرى، شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، احتفالية فنية لفرقة الأنامل الصغيرة التي قدمت أغاني فنية واستعراضية بحضور حشد كبير من المواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد، بتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أوقات يوم شم النسيم.