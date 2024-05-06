بلجيكا تدرس فرض عقوبات إضافية على إسرائيل

قالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إن بلادها تدرس فرض عقوبات إضافية على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وانتقدت سوتر، في منشور لها، اليوم الاثنين، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الخطة الإسرائيلية لشن هجوم محتمل على مدينة رفح بالقطاع، محذرة من أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح، قد يؤدي إلى "مجزرة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت المسئولة البلجيكية أنها تعتزم التواصل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، بالتوازي مع دراسة بلادها فرض عقوبات إضافية على إسرائيل.

وكانت "دي سوتر" قد أعلنت في أبريل الماضي، أن بلادها ستقود مبادرة مراجعة الاتفاقية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقر مجلس العاصمة البلجيكية بروكسل، في الشهر ذاته، مقترحا يحظر المشتريات العامة للمنتجات المصنعة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصباح اليوم الاثنين، طالبت إسرائيل نحو 100 ألف فلسطيني بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.