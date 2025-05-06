الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي ترحب بزيادة تمويلها من قبل الحكومة الألمانية الجديدة

رحبت الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) بخطط الحكومة الألمانية الجديدة بشأن زيادة التمويل للهيئة.

وقال رئيس الهيئة، جويبراتو موخيرجي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن هذا الإعلان ليس التزاما مهما تجاه السياسة العلمية فحسب، بل إنه أيضا قرار حكيم يصب في المصلحة العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وفي اتفاق الائتلاف الحاكم، وافق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على زيادة التمويل بشكل مستمر ومن قبل وزارات متعددة للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي ومؤسسة "ألكسندر فون هومبولت"، ومؤسسة "ماكس فيبر"، حتى تتمكن من توسيع برامجهما مرة أخرى. وتعمل المنظمات الثلاث على تعزيز التعاون الدولي في البحث العلمي.

وتحتفل الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي هذا العام بمرور مئة عام على تأسيسها. ومن المقرر أن يقام حفل بهذه المناسبة اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في منتدى هومبولت في برلين.

وقال موخيرجي إن الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي "فاعل استراتيجي في السياسة العلمية الخارجية الألمانية"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى برامجها وشبكاتها العالمية أكثر من أي وقت مضى في ضوء التوترات الجيوسياسية، والمنافسة المتزايدة بين النظم الدولية، والتحديات العالمية".

وعلى مدار تاريخها الممتد لمائة عام، دعمت الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي - وفقا لبياناتها - حوالي ثلاثة ملايين طالب وباحث من ألمانيا وأوروبا وقارات أخرى في مسيرتهم الأكاديمية - على سبيل المثال عبر منح دراسية - كما دعمت مشاريع دولية لجامعات ألمانية في جميع أنحاء العالم. وأعلنت الهيئة مؤخرا إلغاء بعض البرامج بسبب ارتفاع التكاليف.

وتتلقى الهيئة تمويلها الأساسي من وزارة الخارجية الألمانية، كما تتلقى دعما من جهات أخرى، مثل وزارة العلوم ووزارة التنمية والاتحاد الأوروبي.