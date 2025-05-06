مصدر يمني: خروج مطار صنعاء الدولي عند الخدمة بشكل كامل

أكد مصدر يمني مسئول في مطار صنعاء الدولي، تضرر طائرتين مدنيتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية، جراء الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على المطار في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، "إن الضربات الجوية الإسرائيلية تسببت بتدمير طائرتين ايرباص نوع 320 و 330، فضلا عن تدمير مدرج وصالات المطار وبرج المراقبة".

وأضاف المصدر أن "مطار صنعاء خرج عن الخدمة بشكل كامل، ولا يعرف حتى موعد إمكانية إعادة تشغليه".

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية تعليق جميع رحلاتها من وإلى مطار صنعاء الدولي، حتى إشعار آخر.

وفي السياق، انقطع التيار الكهربائي في معظم مديريات العاصمة صنعاء، جراء استهداف محطات الكهرباء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) "إن الكهرباء انقطعت عن معظم المديريات المرتبطة بمحطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، وفقا لوسائل إعلام حوثية، مصنع إسمنت عمران، ومحطات كهرباء ذهبان وعصر وحزيز ومواقع في جبل عطان، فضلاً عن استهداف مطار صنعاء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد دعا المدنيين في محيط مطار صنعاء إلى إخلاء المنطقة فورا، تمهيدا لشن ضربات عسكرية على المطار.

يأتي ذلك بعد يوم على غارات مماثلة شنها الطيران الإسرائيلي على ميناء الحديدة ومصنع بأجل للأسمنت، في المحافظة الساحلية، غربي البلاد، أدى إلى مقتل أربعة اشخاص واصابة أكثر من ثلاثين اخرين.

وقبل يومين أعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران مسئوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي أصاب محيط مطار بن جوريون في إسرائيل.

وعقب الهجوم، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالرد على الحوثيين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال "إسرائيل استهدفت الحوثيين في السابق، وهي قادرة على استهدافهم مرة أخرى".