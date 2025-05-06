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أصبح فريدريش ميرتس رسميا المستشار العاشر لألمانيا، وذلك بعد أن سلمه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء، في قصر الرئاسة بيلفو وثيقة تعيينه في هذا المنصب خلفا للمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.

يأتي ذلك بعد أن انتخب البرلمان الألماني في جولة تصويت ثانية ميرتس (69 عاما) مستشارا للبلاد حيث حصل على تأييد 325 صوتا بزيادة بمقدار تسع أصوات عن العدد المطلوب (316 صوتا) لتحقيق الأغلبية المطلوبة.

وكان ميرتس فشل في جولة التصويت الأولى بعدما عجز عن الحصول على الأغلبية المطلوبة بفارق ستة أصوات فقط حيث حصل على 310 صوت.

يذكر أن كتلتي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي، وهما طرفا الائتلاف الحاكم الذي سيقوده ميرتس، تملكان معا 328 صوتا في البرلمان.

ويأتي انتخاب رئيس جديد للحكومة الألمانية بعد مرور نصف عام بالضبط على انهيار ائتلاف "إشارة المرور" المنتهية ولايته برئاسة شولتس.