وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو في حفل عالمي يضاهي الكباش والمومياوات

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكداً أنه سيكون "حدثاً عالمياً على أعلى مستوى"، لا يقل في أهميته ومكانته عن حفل افتتاح طريق الكباش وموكب المومياوات الملكية.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي D-8، أن الحفل الرسمي لافتتاح المتحف سيُقام يوم 3 يوليو المقبل، فيما سيخصص يومي 4 و5 يوليو لزيارة الوفود رفيعة المستوى فقط، على أن يُفتح المتحف للجمهور اعتباراً من 6 يوليو.

وأشار فتحي إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد صرحاً ثقافياً ضخماً يمثل إضافة قوية لقطاع السياحة المصري، قائلاً: "المتحف لا يحتاج لتسويق، فالعالم كله يتابع هذا الحدث الفريد باهتمام بالغ".

وأضاف أن الوزارة تخطط لتنظيم فعاليات كبرى في عدد من المواقع الأثرية عقب افتتاح المتحف، بهدف الترويج له وللمقتنيات الأثرية النادرة التي يضمها.

وفيما يخص الطاقة الفندقية، أكد الوزير أن الوزارة تشجع صغار المستثمرين على التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع عدد من الدول – من بينها تركيا – لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.