منتخب البرتغال يستدعي نجل كريستيانو

استدعى المنتخب البرتغالي للناشئين، تحت 15 عامًا، كريستيانو دوس سانتوس، النجل الأكبر لنجم النصر السعودي الحالي كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى، من أجل خوض دورة دولية في كرواتيا، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، اليوم الثلاثاء.

وعلى غرار الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات ودوري أبطال أوروبا خمس مرات أيضا، يلعب كريستيانو الابن حاليا مع الفرق العمرية لنادي النصر، بعدما مَرَّ أيضا بالفرق العمرية لمانشستر يونايتد، حيث لعب والده بين 2003 و2009 و2021-2022، ويوفنتوس الذي دافع كريستيانو عن ألوانه بين 2018 و2021.

ويلتقي المنتخب البرتغالي لما دون 15 عاما مع اليابان واليوناني وإنكلترا في دورة فلاتكو ماركوفيتش المقررة في كرواتيا بين 13 و18 مايو الحالي.

وُلِدَ كريستيانو الابن في يونيو 2010 من خلال حمل بديل.. وفي 2017، أصبح كريستيانو أيضا والدا للتوأم إيفا وماتيو.

كما رزق بابنتين، آلانا مارتينا وبيلا إسميرالدا، عامي 2017 و2022 تواليا من شريكته الحالية الإسبانية جورجينا رودريجيز.