 الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف هجماتها خلال هدنة عيد النصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف هجماتها خلال هدنة عيد النصر

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 2:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 2:18 م

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام من 8 إلى 10 مايو الجاري لا تزال سارية، ولكن موسكو سترد إذا واصلت كييف ضرباتها ضد روسيا.

ولطالما دعت أوكرانيا إلى هدنة غير مشروطة لمدة 30 يوما على الأقل، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال بيسكوف، للصحفيين: "بالطبع، مبادرة الرئيس بوتين لهدنة مؤقتة خلال الأعياد ذات صلة. وقد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة التعليمات اللازمة.. ولكن أود هنا تذكيركم بموقفنا. سيتوقف إطلاق النار، ولكن إذا لم يبد نظام كييف أي رد فعل بالمثل، واستمرت محاولات استهداف مواقعنا أو منشآتنا، فسيتم الرد المناسب فورا"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء

وأعلنت روسيا، بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر: من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو الجاري.

وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أعلن الكرملين.

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