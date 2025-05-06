وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الثامنة للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من "طارق جمال زكي محمود شكر، عبد الحميد محمد علوي عبد الحميد، محمد عبد الحميد إبراهيم رميح بكلية الطب، رانيا محمد إبراهيم حسن بكلية الزراعة، أميرة محمد سعد محمد خليل بكلية التمريض، عبد الوهاب حسن عبد الوهاب العيسوي بكلية الهندسة، ثروت محمد عبد الله أبو السبح بكلية التربية الرياضية".

كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من هاشم عادل لطفي أحمد، أيمن يوسف أبو النصر التباع، عبد الحكيم عزت منتصر مبروك بكلية الطب، أحمد فاروق مصطفى كمال المكاوي بكلية العلوم، رحاب محمد أبو إسماعيل بكلية الزراعة، أحمد مرسي مصطفى سالم بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من "أميرة على السيد عبد النور، محمد محمود محمد محمود الاخناوى، أسماء محمود عثمان الجوهري، ياسمين محمد عيد على، رنا سعيد السيد عطا بكلية الطب، يسرا فتحي محمد احمد فسيخ بكلية التجارة، شيماء عبد الناصر محمد الشيخ، مها حلمى على يونس بكلية الآداب، سندس محمد نبيل نبيه عبد الغنى بكلية الهندسة، ابراهيم عبد العزيز عبد الجواد، حكمة حامد السعيد الهمشري بكلية التربية الرياضية".

فيما وافق المجلس على منح 17 درجة دكتوراه،و32 درجة ماجستير، و30 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.