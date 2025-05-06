أعلن الفنان الشعبي حكيم انضمامه رسميًا إلى شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، في خطوة وصفها بأنها بداية لمرحلة جديدة من الأعمال والمفاجآت الفنية.

وجاء الإعلان من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث نشر مجموعة صور جمعته بسالم الهندي، الرئيس التنفيذي للشركة، وعلّق قائلًا: "تم التعاقد مع شركة روتانا.. وانتظروا المفاجآت الجاية بإذن الله.. جاهزين؟".

وبحسب ما تم الإعلان عنه، يشمل التعاقد تولي "روتانا" مسؤولية إنتاج وتوزيع وتسويق الأعمال الفنية لحكيم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التعاون في تنظيم عدد من الحفلات الغنائية خارج مصر، ضمن خطة توسع تستهدف تعزيز حضور الفنان في الساحة العربية والدولية.

وفي أول تعليق رسمي، أعرب سالم الهندي عن سعادته بانضمام حكيم إلى قائمة نجوم "روتانا"، مؤكدًا أن التعاقد يمثل إضافة قوية للشركة، نظرًا لما يتمتع به من جماهيرية واسعة وشعبية ممتدة عبر أجيال متعددة. وأضاف أن "روتانا" مستمرة في تعزيز حضورها في السوق المصري، وملتزمة بتقديم ألوان فنية متنوعة ترضي أذواق الجمهور العربي في ظل منافسة شرسة على الساحة الغنائية.

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه الوسط الفني سباقًا متجددًا بين شركات الإنتاج لاستقطاب نجوم الصف الأول، في ظل تغيرات كبيرة يشهدها سوق الموسيقى، سواء على مستوى الحفلات أو المنصات الرقمية.