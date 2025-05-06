مسئول طبي بغزة: جميع مستشفيات القطاع مهددة بالتوقف

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الطبيب خليل الدقران، إن جميع مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف؛ بسبب منع وصول الوقود.

وأضاف الدقران في تصريحات صحفية، نقلته وكالة «صفا»، اليوم الثلاثاء، أن منع الاحتلال وصول الوقود، يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 2459 مواطنًا وإصابة 6569 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.