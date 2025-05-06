توقع خفض سعر الفائدة في بريطانيا خلال الأسبوع الحالي

يتوقع المحللون خفض سعر الفائدة الرئيسية في بريطانيا خلال الأسبوع الحالي بمقدار ربع نقطة مئوية، مع احتمال تمهيد الطريق أمام سلسلة متلاحقة من تخفيضات الفائدة لأول مرة منذ 2009 للتعامل مع تداعيات الحرب التجارية العالمية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أغلب المحللين الاقتصاديين يعتقدون أن بنك إنجلترا (المركزي) سيتبنى سياسة نقدية مرنة بعد أن أدرك أن الرسوم الجمركية للرئيس ترامب وحالة عدم اليقين التي تحيط بخططه المستقبلية، ستؤثر على نمو الاقتصاد وتخفف التضخم.

يقول مات سوانيل المحلل الاقتصادي إنه من "شبه المؤكد" أن تصدر لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي قرارا بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 25ر4% خلال اجتماعها المقرر يوم الخميس المقبل. واتفق 29 محللا استطلعت بلومبرج رأيهم على أن بنك إنجلترا سيخفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في حين لا يتوقع 3 محللين ذلك. وسيكون الخفض الجديد للفائدة الرابع على التوالي منذ العام الماضي، حيث كانت في أعلى مستوياتها وهو 25ر5%.

ويعتقد آخرون أن هناك اتجاهًا أكثر اعتدالًا في السياسة النقدية. وقال جاك ماينينج، كبير خبراء اقتصاد بريطانيا في بنك باركليز إن لجنة السياسة النقدية قد تُعدّ لخفض آخر قدره ربع نقطة مئوية في يونيو. وباستثناء التخفيضين الطارئين لأسعار الفائدة في مارس 2020 في بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها خفض الفائدة في اجتماعات متتالية منذ أوائل عام 2009 إبان الأزمة المالية.