مندوب فلسطين ينتقد في رسائل إلى مسئولي الأمم المتحدة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم الثلاثاء، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليونان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مدار ما يقرب من 19 شهرًا.

وأشار منصور، في رسائله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" - إلى قرار إسرائيل بمنع دخول أية إمدادات إنسانية إلى السكان المدنيين منذ أكثر من شهرين، في الوقت الذي تواصل فيه اعتداءاتها، متسببة في قتل وجرح وتشويه الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بشكل يومي.

وشدد منصور على أنه لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي، بينما يدعو المسئولون الإسرائيليون بلا خجل إلى قصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة، لمنع المدنيين من الوصول حتى إلى ما تبقى من إمدادات ضئيلة، وهو ما يكشف عن نوايا تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى الموت.

وفي هذا السياق، استذكر منصور تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة، وكذلك تصريحات فريق الأمم المتحدة الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي عبّروا فيها عن رفضهم لاستخدام المساعدات كسلاح حرب، مشددين على ضرورة احترام المبادئ الإنسانية، ومحذرين من سعي المسؤولين الإسرائيليين إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تُديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، والعمل على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية وفقًا لشروط الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يخالف المبادئ الإنسانية الأساسية.