رابطة حقوقية يمنية: وفاة معتقلين بسبب التعذيب في سجون حوثية

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أفادت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الخميس، بوفاة معتقلين اثنين جراء التعذيب في سجون جماعة أنصار الله الحوثيين.

وعبرت الرابطة ، في بيان لها أصدرته خلال وقفة احتجاجية في مدينة الحديدة اليمنية، عن قلقها الشديد إزاء تزايد الانتهاكات من اختطاف وتعذيب بشكل مرعب بحق المختطفين أدى لمقتل اثنين منهم تحت التعذيب خلال الأيام الماضية في سجون جماعة الحوثي المسلحة.

وذكرت الرابطة أن ذلك جاء في ظل استمرار إخفاء العشرات في سجون سرية، واختطاف النساء دون رادع إنساني أو أخلاقي أو اجتماعي.

وتابع البيان: "الأيام والأعياد والمناسبات تمر وأبناؤنا خلف قضبان سجون جماعة الحوثي المسلحة".

وأردف: " لقد انقضى شهر رمضان واستقبلت الأمهات عيد الفطر المبارك والفرحة غائبة عنهن فلا فرحة بالصيام ولا بقدوم العيد".

وحمل بيان الرابطة جماعة الحوثي مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا، موضحا أن جرائم الاختطاف والتعذيب لا تسقط بالتقادم وأنه مهما مر الزمن سوف يحاسب مرتكبوها.

وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط لإنقاذ المختطفين والمختطفات، والتدخل الإنساني العاجل لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.