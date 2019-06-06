إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال جراء انفجار أسطوانة غاز بالرحمانية

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أصيب 8 أشخاص بحروق متنوعة متفرقة بالجسم، جراء انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية درشابة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

في البداية تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من من المستشفى العام بالرحمانية يفيد بوصول 8 أشخاص مصابين بحروق متنوعة إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة غاز بقرية درشابة بمركز الرحمانية.

وعلى الفور، انتقل الرائد عبد العزيز ترابيس رئيس المباحث وبالفحص تبين حدوث اشتعال وتم الدفع بقوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع وتم السيطرة ونقل المصابين لمستشفى الرحمانية.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحروق متنوعة في أماكن متفرقة من الجسم.

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بالرحمانية وجارى تحويل 5 مصابين للمستشفى العام بكفر الدوار. .وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.