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بالصور .. المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادا لأمم أفريقيا

عمرو فهمي
نشر فى : الخميس 6 يونيو 2019 - 11:34 م | آخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 11:37 م

أدي المنتخب الوطني مساء اليوم مرانه الأول خلال معسكره المقام حاليا بمدينة برج العرب استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام تنزانيا وغينيا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.


استمر المران الذي أقيم باستاد الجيش ببرج العرب قرابة الساعتين بمشاركة 23 لاعبا بينما الحارس محمود جنش الذي يعاني من كدة خفيفة وتلقي العلاج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

اشتمل المران علي الجانبين البدني والفني الي جانب تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل الخططية ثم خضع اللاعبون لعملية الاستشفاء عقب المران.

وكان اللاعبون قد خضعوا عصر اليوم للقياسات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال والجهاز الطبي للوقوف علي الحالة البدنية لكل لاعب.

 










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