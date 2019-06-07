سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدي المنتخب الوطني مساء اليوم مرانه الأول خلال معسكره المقام حاليا بمدينة برج العرب استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام تنزانيا وغينيا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.



استمر المران الذي أقيم باستاد الجيش ببرج العرب قرابة الساعتين بمشاركة 23 لاعبا بينما الحارس محمود جنش الذي يعاني من كدة خفيفة وتلقي العلاج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

اشتمل المران علي الجانبين البدني والفني الي جانب تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل الخططية ثم خضع اللاعبون لعملية الاستشفاء عقب المران.